Briatore positivo al Covid dopo una partita a calcetto dov’era presente anche Andrea Della Valle

«Lo sport, oltre che lavoro, è da sempre una passione, e un momento di condivisione e divertimento, soprattutto il calcio». È con queste parole che Flavio Briatore – ricoverato da ieri, 24 agosto, al San Raffaele di Milano in condizioni serie per Covid-19 – accompagna su Instagram la foto di una partita di calcetto in Sardegna con i suoi compagni eccellenti. L’immagine è stata postata il giorno di Ferragosto e vede insieme, sul campo di calcetto dell’Hotel Cala di Volpe di Porto Cervo, come scrive Open, lo stesso Briatore insieme al conduttore tv Paolo Bonolis, l’ex presidente della Fiorentina, Andrea Della Valle, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, anche lui risultato positivo a Sars Cov-2 pochi giorni fa. Con loro anche il commentatore Dario Marcolin e il giornalista Gabriele Parpiglia.

