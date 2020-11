Briciole di vero Amrabat: la strada per il futuro è tracciata

Nelle prime partite di campionato una delle tematiche più discusse in casa Fiorentina è stato il ruolo di Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino è arrivato a Firenze per una cifra attorno ai 20 milioni di euro: alla corte di Juric ha giocato da interno di centrocampo del 3-4-2-1. Senza compiti di regia, affidati al mancini di Miguel Veloso: così il numero 34 era libero di inserirsi tra le maglie della difesa avversaria. Iachini, invece, l’ha schierato fin da subito come regista, snaturando di fatto le sue caratteristiche. Anche nel primo tempo contro la Roma è successa la stessa cosa, con Bonaventura e Castrovilli da interni.

All’inizio della ripresa, però, il tecnico della Fiorentina ha sostituito il pugliese, ammonito, con Pulgar. Spostando finalmente Amrabat di posizione e liberandolo dalla metà campo, così da consentirgli di attaccare l’area avversaria. Ed effettivamente i risultati si sono visti subito, anche se l’incapacità di creare pericoli da parte della Viola non lo ha fatto brillare. Ma la strada per il futuro è segnata e prima se ne accorgerà Iachini e meglio sarà per la Fiorentina.