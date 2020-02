Brio: “Retrocessione? La Fiorentina non è del tutto al riparo”

Non sono bastati nemmeno i cinque gol rifilati dalla Fiorentina alla Sampdoria per allontanare in modo definitivo i ‘pessimisti ad ogni costo’ che girano intorno al club viola. Tra questi c’è anche l’ex difensore della Juventus, Sergio Brio, che sul Quotidiano di Puglia scrive oggi: “Prendiamo atto che grazie ai successi di Lecce e Genoa ed alla clamorosa sconfitta interna della Sampdoria la zona salvezza si è decisamente allargata, e rischia anche l’Udinese, mentre la Fiorentina, che comunque non è del tutto al riparo, può respirare meglio”.