Brizi: “Che ricordi il secondo scudetto viola, a inizio stagione trattammo per la salvezza. Quest’anno…”

A tuttomercatoweb.com ha parlato Pino Brizi, uno dei protagonisti del secondo scudetto della Fiorentina, conquistato precisamente 53 anni fa. Questi i suoi ricordi, oltre a un commento sulla squadra del presente: “Fu una bellissima giornata. Avendo vinto il campionato, cosa si pretendeva di più? All’inizio della stagione in effetti per tanti motivi non era propriamente previsto. Quando siamo partiti per quel campionato, andammo a trattare con la società per il premio salvezza…”

E sulla Fiorentina del presente: “Come squadra è viva e combattiva, solo che poi nel calcio i risultati ci possono essere o no. Per la lotta per entrare in Europa comunque ha le sue possibilità. I risultati erano stati negativi poi per fortuna è tornato a vincere lunedì con la Roma“.