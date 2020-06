Brocchi: “Facemmo una grande partita con la Fiorentina in Coppa Italia e da lì capimmo di essere forti”

Appena promosso in Serie B, in anticipo sui tempi, il Monza di Christian Brocchi si presenta come una realtà molto ambiziosa e l’ex centrocampista viola ha citato proprio la sfida con la Fiorentina (sconfitta in ad agosto per 3-1 in Coppa Italia): “Partita chiave? Sicuramente quella di Firenze in Coppa Italia perché abbiamo fatto una grande gara contro un avversario come i viola. Perdemmo purtroppo negli ultimi minuti, ma capimmo la nostra forza”.

