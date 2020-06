Brocchi: “Nella Primavera del Milan ho tenuto in panchina anche Cutrone ma non perché ero matto…”

Interpellato da Tmw Radio, il tecnico del Monza Christian Brocchi ha parlato di alcuni giovani allenati nel vivaio del Milan, tra cui Patrick Cutrone: “Non è detto che un allenatore del settore giovanile debba vincere per arrivare in alto. Nel Milan c’erano Cutrone e Locatelli, calciatori che in un settore giovanile nessun allenatore può pensare di lasciare fuori. Invece io l’ho fatto, e non perché ero matto, ma perché stavo provando a formare in loro una mentalità vincente. A volte i giovani capiscono solo i fatti”.

0 0 vote Article Rating