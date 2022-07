Brovarone: “A Firenze c’è pessimismo cronico. Commisso non riesce a farsi scivolare le critiche addosso”

Il giornalista Bernando Brovarone ha parlato a Radio Bruno Toscana, in riferimento all’ambiente in casa Fiorentina: “Per natura, qui a Firenze c’è pessimismo cronico e poi c’è anche chi prova ad uscirne. Per davvero siamo molto responsabili di qualcosa che fa così fatica ad affermarsi. Ci siamo tolti le nostre soddisfazioni negli ultimi venti anni. E vedo che qualcuno si sta sforzando nell’uscire dalle negatività e dai pessimismi”.

Sulla presidenza, aggiunge: “L’insistenza di Commisso di andare a toccare i problemi sempre in segno di sfida non dà sicuramente un bell’immagine. Tra le tante qualità, non ha la capacità di lasciarsi scivolare le cose addosso. Non credo valga troppo la pena stare dietro a tutte le questioni negative”.