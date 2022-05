Brovarone a FN: “Cavani può essere un’eccezione per l’età che ha. Lo conosco da quando ha 18 anni e alla Fiorentina…”

Qualche ora fa, La Gazzetta dello Sport attraverso il proprio sito, aveva fatto sapere di un interessamento della Fiorentina per Edinson Cavani, attaccante uruguaiano in scadenza di contratto con il Manchester United. Per sapere di più sul giocatore e sul possibile interesse della società viola a un suo ingaggio per la prossima stagione, Fiorentinanews.com ha contattato Bernardo Brovarone, intermediario di mercato che in passato ha gestito anche alcune trattative dove Cavani era coinvolto. Queste le sue parole:

“Cavani lo conosco da quando ha 18 anni. Mi ha sempre ricordato Batistuta e l’ho sempre detto, per questo spesso venivo preso un giro. Lui è un ragazzo umile e di grande professionalità. Personalmente non ho mai visto un fisico come il suo: leggero, ma fortissimo. Tirato come un pugile. Per me può rappresentare un eccezione per l’età che ha. Potrebbe essere il giocatore che può far fare il salto di qualità a questa Fiorentina. Non ho dettagli sull’interessamento del club gigliato per lui, ma non so quanto la società viola possa essere disposta a spendere cifre folli per l’ingaggio di un 35enne”.

E ancora: “C’è da capire anche la sua volontà: è molto legato alla sua terra e al Sudamerica. L’interesse del Boca Juniors per lui è reale e, con sponsor e altro, la società di Buenos Aires può arrivare a pagare l’ingaggio di Cavani”.