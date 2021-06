Brovarone: “Al Porto sono arrivate cinque offerte per Oliveira ma la Fiorentina è avanti a tutti. Sarebbe un gran colpo”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone a Radio Bruno ha parlato della trattativa per il centrocampista portoghese Oliveira: “So che al Porto sono arrivate 5 offerte per Oliveira. Tra cui quella della Roma. I viola in questo momento sono avanti a tutti. L’offerta dei gigliati è di 15 e con qualche bonus si può chiudere a 20 milioni complessivi. Ha avuto una maturazione completa nelle ultime stagioni e sarebbe un grande colpo”.