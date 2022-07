Brovarone: “Da Italiano mi aspetto maggiore variabilità a partita in corso. Il rapporto con Pradè lo ha aiutato sul mercato”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato così a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “La figura di Italiano è molto affascinante, personalmente mi aspetto da lui una maggiore variabilità nel corso della partita. E poi mi aspetto che si apra un po’ di più, risultando meno integralista e pensando anche ad altro oltre al calcio. Non credo che Italiano debba dimostrare qualcosa, ha fatto vedere di saper allenare, non parlerei di salto di qualità”.

E poi ha aggiunto: “Il feeling che Italiano ha con Pradè gli ha permesso di ottenere in tempi brevi i giocatori che voleva. Credo che il mister per primo si stia accorgendo che c’è una programmazione e che quello che ha a disposizione è oro colato in questo momento. Tra le debolezze di Italiano, che è giusto ricordare, c’è stata la tendenza nella scorsa stagione a fallire quelle partite che sulla carta dovevano essere vittorie tutto sommato semplici”.