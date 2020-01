Brovarone: “Duncan me lo aspettavo da anni ad alti livelli. C’è grande pignoleria da parte degli uomini mercato viola, Amrabat la prova. Vi racconto Igor…”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone a Italia 7 ha parlato del mercato della Fiorentina: “C’è grande pignoleria da parte degli uomini mercato della Fiorentina. Basta pensare che Amrabat è stato seguito sin dalla quarta giornata di campionato. Quello che conta oggi è la concretezza e penso che i tifosi possano essere soddisfatti in generale. Igor? E’ un calciatore che faceva parte dell’under 20 brasiliana. E’ un terzino potente che sa fare le due fasi. Inoltre è un calciatore che con una difesa a 4 gioca bene sia in mezzo che sulla fascia. Inoltre ha un buonissimo piede: sono contento perché è un’operazione molto intelligente. Duncan? Sono onesto, mi aspettavo di più da lui; pensavo che ad oggi potesse già militare in squadre come Roma o Napoli”.