Brovarone: “Gollini è discontinuo, per me Terracciano merita di essere titolare. La Fiorentina ha risparmiato sul portiere”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Non vedo tutta questa necessità di prendere un esterno a prescindere. C’è sempre una figura come Sottil, che magari non convince ma che può ancora dimostrare qualcosa. Casomai prenderei un esterno di piede destro ma che possa giocare a sinistra. Aggiungo che se hai bisogno di un esterno offensivo, puoi mettere in quel ruolo Dodò. Mi piacerebbe vederlo a destra, con Nico a sinistra e Jovic nel mezzo”.

E poi su Gollini ha aggiunto: “Se avessimo preso un portiere di livello alto, mi sarebbe piaciuto tenere Terracciano come riserva. Ma con Gollini, portiere alquanto discontinuo, per me deve giocare Terracciano. Se lo merita, non ha fatto danni, e l’ex Atalanta non è abbastanza forte da poterlo sostituire. La Fiorentina è stata rinunciataria sul ruolo del portiere, preferendo investire in altri ruoli”.