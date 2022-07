Brovarone: “Il centrocampo non è indebolito, in attacco la Fiorentina si prende un bel rischio”

Il mercato della Fiorentina, nonostante una fase di stallo in fatto di entrate, continua a essere un tema caldo e l’attenzione va sulle cessione e sugli acquisti appena conclusi. Del mercato viola ha parlato Bernardo Brovarone, ospite a Radio Bruno, affrontando anche il tema del centrocampo dichiarando: “Prima di parlare aspettiamo il 3 settembre. Non credo si sia indebolito il centrocampo. Penso che non si conoscano fino in fondo le qualità di Mandragora e i miglioramenti di Amrabat. Dobbiamo dare sostegno ai giocatori, alla dirigenza”.

Sul mercato in entrata ha aggiunto: “Jovic è stata una grande opportunità di mercato e sappiamo che Pradè studia queste operazioni di rilancio sui giocatori che valgono. Certo, il serbo va rimodellato e ho una paura enorme per quest’anno. Non vorrei che dopo poche giornate torni a presentarsi il problema del gol. Si andrà a tentativi con Cabral e Jovic e non un attaccante reduce da 20 gol a stagione. La Fiorentina si è preso un grosso rischio”.

Infine sui diversi nomi accostati alla Fiorentina, Brovarone ha concluso: “Schuurs è un’opportunità per la Fiorentina ma viene proposto a diverse squadre. Mi è stato detto che se parte Milenkovic la Fiorentina ha la soluzione pronta già da sei mesi. Parlando di difensori, sono innamorato di Quarta, mi sembra il classico pupillo della Fiesole. Se torna ad avere fiducia farà la differenza. Isco? Non mi risulta che i viola ci stiano pensando”.