Brovarone: “Jovic sa che la Fiorentina è un piccolo passo indietro, ma anche la piazza giusta per tornare ad alti livelli”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato così a Radio Bruno Toscana dei giovani della Fiorentina: “E’ sempre difficile gestirli, perché se li tieni magari possono trovare l’occasione della vita ma al tempo stesso non giocare mai. Penso a Niccolò Pierozzi, che in rosa verrebbe dopo Dodò e Venuti quindi difficilmente troverebbe il campo. In alternativa potresti trovare una piazza che ti valorizzi il giocatore e te lo restituisca cresciuto”.

E poi su Jovic ha aggiunto: “Dopo le esperienze che ha avuto, lui è consapevole di aver fatto un piccolo passo indietro. Però al tempo stesso sa che la Fiorentina è la piazza giusta per riprendersi quell’élite che negli anni scorsi ha perso. La situazione di Jovic mi stimola, le sue doti non si discutono”.