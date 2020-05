Brovarone: “La Fiorentina ha bisogno di un goleador. Vlahovic deve trovare fiducia e Belotti ha le caratteristiche perfette per…”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando di un affare con la Fiorentina: “Li vedo allontanati, il giocatore si chiama Amer Gojak della Dinamo Zagabria. Più tenace nei duelli di Castrovilli, ottima mezzala di nazionalità bosniaca”.

E per Piatek: “Sul giocatore, se la Fiorentina trova un canale preferenziale potrebbe dare una zampata. E’ giovane, ha tutte le caratteristiche.

E su Belotti, Mandragora e Rugani: “Mandragora gran giocatore, Rugani si è fatto all’interno di un contesto di campioni. Sono cifre importanti, ma di nazionale italiana. Belotti accanto a Vlahovic rischia di complementarsi definitavamente, se non lo rimettono dritto non so come potrà continuare a giocare”.

Sull’ attacco: “Noi abbiamo bisogno di un goleador, mi dispiace che non possa essere Simeone”.

E su Vlahovic: “E’ un giocatore fortissimo, ma per esplodere deve trovare la fiducia quella vera e totale. Belotti ha le caratteristiche perfette per giocare con lui”.