Brovarone: “La Fiorentina lotterà per le zone alte della classifica in futuro. Tonali è strepitoso ma…”

L’agente Bernardo Brovarone è intervenuto a Radio Bruno parlando delle squadre B: “In tanti stanno cercando appoggi con società satellite per non farsi sfuggire talenti. Questo è un tema attuale”

E sul paragone con Befani e Baglini: “Non ho idea di cosa abbiano fatto se non per la storia, ne sento parlare con entusiasmo da chi li ha vissuti. Commisso è uno che si è già legato alla città.

E sul paragone col Manchester City: “Non vedo nessun legame. Una situazione grottesca. Loro non hanno vinto nulla e hanno completamente reso virtuale quello del passaggio dei campionati. Se c’è stato un aspetto deteriorante nel mondo del pallone è stato proprio questo qua”.

Su Aranguiz e Torreira per la mediana: “Il primo ha rinnovato, quindi chiuso. Torreira non ha piedi soffici, è un tignoso. La Fiorentina lì, nel ruolo del regista, cercherà uno di talento. Tonali andrà in una squadra tra Juventus, Inter e Milan. E’ un giocatore che ha tutto, strepitoso.

E sul futuro: “Sì, in futuro lotteremo per le zone alte della classifica. Lo leggo nel suo atteggiamento (di Commisso ndr), ha convinzione. Lo sento dai giocatori. Ci siamo fatti usare dalla vecchia proprietà, era un sistema speculatore”.