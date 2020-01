Brovarone: “La Fiorentina non ha segnato il 2-0 per colpa dell’egoismo dei singoli. Perchè Pradè non ha speso i 30 milioni che aveva per un centravanti?”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone a Radio Bruno è intervenuto per parlare del pareggio della Fiorentina contro il Bologna ma non solo: “Ho visto la ricerca di equilibrio dall’allenatore, con la squadra che ha seguito il tecnico. Il secondo tempo è stato terrificante. E’ subentrata la paura e la Fiorentina non ha segnato il 2-0 per colpa dell’egoismo dei singoli. Il gruppo ancora non è amalgamato. Pradè ha fatto degli errori lampanti che non si stanno rimediando. Perché il direttore sportivo della Fiorentina non ha speso quei trenta milioni che dovevano essere messi per De Paul? Con quei soldi si poteva prendere un grande attaccante”.