Brovarone: “La Juventus era pronta a prendere Milenkovic se avesse ceduto Rugani. Il serbo ha provato a partire ma sono mancate le condizioni”

Sono diversi i temi del panorama Fiorentina che interessano gli addetti ai lavori in vista dell’inizio della nuova stagione. Su tutti certamente il mercato dei viola è l’argomento del momento e anche Bernardo Brovarone ne ha parlato a Radio Bruno, concentrandosi innanzitutto sul rinnovo imminente di Milenkovic: “Se Rugani avesse lasciato la Juventus, i bianconeri sarebbero stati pronti a prendere Milenkovic. Nikola è un ragazzo meraviglioso, non è uno che ha rifiutato le big. È vero, ha provato ad andarsene, ma non ci sono state le condizioni. Ha fatto bene a rimanere vista l’evoluzione del mercato”.

Sull’assenza di un giocatore come Torreira in rosa, Brovarone ha aggiunto: “Ci sono due giocatori molto adatti a fare il play, anche in un centrocampo a due, oltre ad Amrabat. Mi piace molto Duncan come play, anche Mandragora. Per questo motivo penso che in mezzo al campo siamo coperti. Ci sono giocatori muscolari e intelligenti. Diverso il caso della mezz’ala: Bonaventura tende a sistemarsi più al limite dell’area che a fare la mezzala a tutto campo, mentre Duncan mi sembra tutto tranne che mezzala. Forse più trequartista. Anche Mandragora può farla, ma nasce regista. Maleh è il più adatto, ma non ha ancora la giusta esperienza. Poi dipende se la Fiorentina dovesse comprare o meno due mezzali. Fino a gennaio una potrebbe essere Zurkowski”.