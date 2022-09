Brovarone: “L’Atalanta ha gente bravissima in società. Mi piacerebbe una nuova interpretazione, con il trequartista. Commisso non ha criticato Italiano”

Il giornalista Bernardo Vitale Brovarone è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la prossima avversaria della Fiorentina, l’Atalanta: “Ha avuto nuove idee ed è uscita dalle sue difficoltà, molto brava. Ha intermediari di livello pazzesco e un DS emergente come D’Amico, uno dei migliori”.

Sulla Fiorentina: “Non so, resto dell’idea che la squadra avrebbe bisogno di un ulteriore trequartista (adattato): Gonzalez, Ikoné, Sottil… Le alternative non mancano, anche come seconde punte potrebbero fare bene”.

Sulle recenti parole di Commisso: “Non ha criticato apertamente Italiano. Era una semplice battuta, anche in toni scherzosi. Mi chiedo come mai chi va via da Firenze esplode sempre. Ma un esame di coscienza? Certo è che chi critica e insulta a prescindere manca di rispetto e si comporta da buffone”.