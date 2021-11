Brovarone: “Le sconfitte con le big facciano scattare qualcosa nella dirigenza. Un portiere forte non può prendere un gol come quello di Cuadrado”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa viola: “Per la Fiorentina al momento fare gol, ma anche solo andarci vicino, è complicato. La squadra esprime un gioco interessante, ma ci sono delle falle che allenatore, calciatori e soprattutto società devono colmare. Ad oggi la classifica è bellissima, ma aver perso contro le big deve far scattare qualcosa nella dirigenza. Le partite che abbiamo perso, al ritorno le voglio vincere tutte”.

E poi ha aggiunto: “Juventus? La velocità con cui l’arbitro ha espulso Milenkovic fa capire quanta voglia ci fosse di farlo. Detto questo, con i due centrali ammoniti forse si poteva far assumere alla squadra un atteggiamento diverso. Gol di Cuadrado? Un portiere forte non deve prendere gol sul primo palo. Terracciano è un portiere forte, ma non può prendere quel gol, anche se c’è stata la deviazione”.