Brovarone: “Mi piacerebbe una squadra prepotente e realizzante in attacco. La Fiorentina può prendere Belotti pur tenendo Chiesa e…”

L’intermediario di mercato, Bernardo Brovarone è intervenuto a Radio Bruno parlando dell’acquisto di Belotti: “Il ragionamento non deve essere parallelo tra Chiesa e Belotti. Mi piacerebbe avere una Fiorentina a trazione offensiva prepotente e realizzante. Un giocatore come Belotti accanto a Vlahovic sarebbe tanta roba. Belotti vale trenta milioni per me, ma non concordo con le cifre che circolano”

E su Cavani: “Cavani è una figurina. C’e stata occasione per prenderlo, ora no”

E poi: “La situazione di Chiesa è differente. La Fiorentina può comprare Belotti, pur restando Chiesa. Se dovesse uscire, la Fiorentina dovrà comprare un sostituto di Chiesa di valore. Da un lato ci sono le ambizioni, dall’altro c’è qualcosa che la vita ti ha donato e spesso non combaciano. Parla con tanti giocatori che ci sono stati. I tifosi vogliono purezza, normalità e verità. Questo balocco lo rovinano, da questo polverone ci ritroveremo a godere di tutto quello che ci hanno tolto”

E sulla ripresa: “Se il calcio non riprende, accadranno certe cose che faranno scomparire tante società”.

E sul mercato di Gennaio: “Quando hai bisogno di mettere polpa e muscoli. Loro hanno messo sostanza Cutrone, Duncan e Iachini. Questi non saranno mai protagonisti, ma senza di loro non ci si riprendeva. Bisogna alzare l’asticella”.

E sul regista: “Uno come Torreira, accanto a Castrovilli e Amrabat, formerebbe un centrocampo che l’avrebbero in pochi in Italia. La Fiorentina non deve rischiare di essere una squadra che non segna mai”

Sullo stadio: “Ci credo molto che si farà, credo meno che possa fare quelloche dice Commisso. Sono entusiasta e sicuro”.

E poi: “Abbiamo bisogno di avere giocatori pronti a prendere la palla dal regista difensiva. Pulgar è stato gracilino. Con Iachini ho visto partite di una brutturia unica, è stato un percorso psicologico durissimo. Si è messo ordine. Va rimodellata la squadra”.