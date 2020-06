Brovarone: “Non si può aspettare metà giugno per decidere l’allenatore. Sul mercato serve un’unica responsabilità operativa”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone a Italia 7 ha parlato del mercato viola: “Conoscendo come funziona il calcio ai massimi livelli una società non può aspettare il metà giugno per decidere chi sarà il prossimo allenatore. O anche aspettare le ultime dodici partite per trattenere quello attuale. A gennaio/febbraio il nome dell’allenatore dovrebbe già essere stato deciso. Commisso e Barone sono due figure che stanno molto dentro all’operatività di mercato e questo può dar fastidio a qualsiasi direttore sportivo anche se sicuramente Pradè va molto d’accordo con la dirigenza viola. Se si da una responsabilità unica, quella figura deve essere unica anche a livello operativo. Thiago Silva? Sarebbe perfetto per la Fiorentina”.

0 0 vote Article Rating