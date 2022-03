Brovarone: “Pradè non ha le risorse per prendere qualcosa di diverso da Piatek e Kokorin. Berardi voleva solo la Fiorentina, non capirò mai perché non è stato comprato”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato così a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “La parte mentale della squadra si è inclinata nel momento del gol di Defrel contro il Sassuolo. Aggiungiamo la beffa con la Juve e così viene fuori la prestazione contro il Verona. Cabral? So che doveva lasciare da tempo Basilea, forse per questo aveva mollato un po’ la presa ed è arrivato in ritardo di condizione. Ma sono sicuro che si rivelerà un ottimo acquisto. Quanto a Nastasic non sono mai stato d’accordo sul suo ritorno, penso che la Fiorentina avesse la possibilità di investire su un difensore”.

E poi ha aggiunto: “Mi incuriosirebbe vedere Kouamè a Firenze con più tranquillità e con l’ambiente giusto; non ci credo che fosse quello che non stoppava un pallone. Agustin Alvarez? E’ uno dei due o tre migliori giocatori che ci sono in Sud America. Nel frattempo in Brasile ci sono numerosi club pronti a offrire 25 milioni per Pedro, magari anche lui andava aspettato un po’ di più. Visto che arrivano tante critiche a Pradè, vi dico che lui vuole vincere in tutti i modi un trofeo ma non ha le risorse per prendere un campione di 23 anni integro. La Fiorentina non può prendere qualcosa di diverso da Kokorin e Piatek, che sono evidentemente dei rischi che poi possono andare bene oppure no”.

E infine un retroscena su Berardi: “Da Sassuolo mi dicevano che “stava facendo il pazzo” perché voleva solo venire alla Fiorentina. Non capirò mai perché la società non ha insistito sul suo acquisto”.