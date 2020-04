Brovarone: “Se non si riprendesse il campionato serve sostegno al calcio. Baselli? Fossi la Fiorentina andrei su…”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando della ripresa: “Il calcio nostro è in mano ai presidenti di società. Io sono un povero illuso, fiero della nostra terra, un po’ meno della gestione politica, ma è una situazione travolgente. Ci sono stati errori, ma tutto non è da buttare. Il rischio, se si dovesse tornare in attività, non sarà mai zero”

E su Agudelo e Tonali: “Agudelo può giocare con Tonali in un centrocampo a due. Non mi sono mai fatto mezza idea che possa fare il regista difensivo. Tonali è un campione, di grande lettura, vedo un campione già stampato. Serve avere lungimiranza”

E su Baselli: “Sono innamorato ma andrei su giocatori più sostanziosi”

E sul campionato: “Non dovessero riprendere serve una forma di sostegno al calcio di diversi milioni”