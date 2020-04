Brovarone: “Sogno una difesa tutta italiana. Alla Fiorentina mettere qualche pedina come un centravanti”

L’agente Bernardo Brovarone è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando del prossimo mercato della Fiorentina. Sulla difesa ha detto: “Io so per certo che Lotito vorrebbe prendere Romagnoli. Questo è un 1995, deve fare tutto il viaggio calcistico, ha giocato in una squadra sbrindellata. Se lo metti accanto ad Acerbi questi due sono giocatori da Nazionale. La Lazio ha fatto un lavoro negli anni e noi lo stiamo facendo. Non so se la Fiorentina è nella condizione di pagare 30 Milioni per Romagnoli, ho fatto questo nome perchè lontano dal Milan emergerà. Potrebbe essere una soluzione straordinaria. Mi piacerebbe vedere una difesa italiana di vecchio stampo. Sogno la Fiorentina con una difesa italiana, centrocampisti italiani e sudamericani e un attacco sudamericano. Il fatto che è stato annullato il Fair Play Finanziario potrebbe far pensare a qualche grande investimento, mi auguro che chi lavora per questa società costruisca una grande solidità difensiva. Ora c’è da mettere ordine dal centrocampo e mettere pedine come un centravanti”.