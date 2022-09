Bruni: “Defezioni molto importanti in difesa. L’attacco non mi convince, bastava un acquisto mirato”

L’allenatore ed ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Luciano Bruni ha parlato a “Non è un periodo facile. Oltre alle sconfitte in coppa, ci sono anche quelle che pesano in campionato. Ogni tre giorni c’è una sfida sempre più delicata, tutte sono fondamentali. Il problema è dover recuperare i totem in difesa, dove le defezioni sono importanti. Sta mancando anche Gonzalez e il reparto offensivo non mi convince tanto. Cabral, Ikoné, Jovic… non c’è questo spessore così importante. Serviva un giocatore a caratteristiche analoghe a quelle di Vlahovic”.

E aggiunge: “Torreira? Giocatore diverso rispetto ad Amrabat. Verticalizza molto ed entusiasma. Secondo me, insieme, sarebbero stati una coppia meglio assortito rispetto a quella di quest’anno”.