Bruni: “Kumbulla può fare il grande salto. Amrabat è un giocatore che…”

L’ex centrocampista della Fiorentina Luciano Bruni, attualmente allenatore a livello giovanile, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare delle due stelle dell’Hellas Verona: il difensore Marash Kumbulla e il centrocampista Sofyan Amrabat. Queste le sue parole: “Kumbulla quest’anno si è messo in evidenza assieme all’intero Verona. Il merito è tutto di mister Juric: un’uomo concreto, e un tosto allenatore. Andare dai gialloblu a giocare in una big è un bel passo per la carriera di un calciatore, un’esperienza diversa: alla sua età ha la possibilità di entrare in punta di piedi in un vero spogliatoio, per poi migliorare al fianco di giocatori con maggiore esperienza. Anche Ambrabat è uno di quelli in rampa di lancio. Ha buone caratteristiche complessive, sommata a importanti margini di miglioramento. Il marocchino è un’altro di quei giocatori con il quale il Verona riuscirà a mettersi a posto economicamente”.

