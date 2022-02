Bruno: “Ai tifosi della Fiorentina dico di ignorare Vlahovic. Non è questo fenomeno e non è di certo Batistuta, ogni volta che incontra Bremer e Demiral, viene annientato”

Nella sua carriera da calciatore, Pasquale Bruno ha vestito sia la maglia della Fiorentina che quella della Juventus. La Nazione affida a lui il compito di ‘giocare’ la partita che si disputerà mercoledì e che vedrà contrapposta queste due squadre: “E’ la gara di andata, e credo che viola e bianconeri hanno il 50 per cento di possibilità a testa di arrivare in finale. E spiego perché. La squadra di Italiano, risultato col Sassuolo a parte, sta bene, ha idee e gioco. La Juve…la Juve sta tornando quella del solito Allegri: bada solo al risultato e ha gli uomini adatti per vincere. Vincere senza esprimere chissà quale tipo di calcio, ma tant’è”.

Intanto a Firenze tornerà Vlahovic da avversario: “Ai tifosi darei volentieri questo consiglio: ignoratelo. Niente fischi, niente contestazioni e tanta indifferenza. Vlahovic, come ogni calciatore che indossa la maglia viola passa, mentre la Fiorentina resta…Vlahovic è un giocatore interessante ma non un fenomeno. E’ uno che ha segnato tanto in Italia, ma sarei davvero curioso di vederlo in Premier e lì mi sa che avrebbe qualche problemino in più. Per me, insomma, lui non è come Batistuta che ogni volta che metteva la gamba faceva gol. Contro chiunque, contro qualsiasi difensore…Bremer e Demiral che ogni volta che lo incontrano non gli fanno vedere il pallone. Lo annientano”.