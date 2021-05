Bruno: “Cuadrado ha rotto i c… è sempre per terra e prende per il c… i telespettatori italiani. Vada a quel paese lui e chi lo difende”

L’ex giocatore della Fiorentina, Pasquale Bruno, ha innescato una polemica pesante contro un altro ex viola, ora alla Juventus, come Juan Cuadrado. La discussione è nata per un episodio determinante accaduto durante il match con l’Udinese: “La punizione per la Juve c’era? Io a Cuadrado non gli darei una punizione neanche se si fosse spezzato, perché ha rotto i coglioni (testuale ndr). E’ sempre per terra”. La punizione in questione è quella dalla quale è nato il gol dell’1-1 dei bianconeri in terra friulana.

Poi ha aggiunto: “Difendete Cuadrado, ma le vedete le partite? Sta sempre per terra a prendere per il culo milioni di telespettatori. Ma vaffa…. a voi e a Cuadrado“. Le parole di Bruno sono state rilasciate durante la trasmissione di Italia Uno, Tiki Taka.