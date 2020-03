Bruno: “In pochi amano la Fiorentina come Iachini. I risultati del progetto di Commisso si cominceranno a vedere il prossimo anno”

A La Nazione ha parlato l’ex difensore della Fiorentina Pasquale Bruno. Tanti i temi toccati dall’ex viola, dai ricordi con Iachini alla nuova proprietà viola. Queste le sue parole: “Invidio Iachini, quando l’hanno chiamato alla Fiorentina era come se fossi in lui, è come me e brucia di grinta davanti ad avventure di questo tipo. In pochi amano la Fiorentina come Beppe. Mi ricordo quando facevamo le trasferte e insieme a Batistuta, Baiano e Orlando ci sedevamo in fondo al pullman per fare un po’ di confusione, ma in campo davamo tutto. Ho parlato con Barone e credo sia una persona seria che crede in quello che sta facendo la società. I risultati del progetto e della programmazione di Commisso si cominceranno a vedere il prossimo anno”.