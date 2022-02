Bruno: “Le disattenzioni di Quarta sono un oltraggio, allucinante. L’espulsione di Bonaventura? Con Chiellini e Bonucci non sarebbe finita così”

L’ex difensore della Fiorentina e di altre squadre, Pasquale Bruno, su La Nazione ha commentato gli errori commessi da Martinez Quarta nell’ultimo match contro il Sassuolo: “Per uno che ha fatto questo lavoro come me, per uno che ha giocato in difesa una vita, le disattenzioni di Quarta sono un oltraggio. Metti la palla in mezzo, lasci la palla in mezzo… allucinante. Davanti a certi errori rimango senza parole”.

Sull’espulsione di Bonaventura ha poi aggiunto: “Io credo in Italia ci siano ancora tante situazioni in cui si agisce con due pesi e misure diverse. Insomma, Bonaventura è stato subito espulso, ma credo che con Chiellini e Bonucci non sarebbe finita così”.