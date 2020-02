Bruno Spindel: “Siamo contenti di Pedro. Non capisco perché in Italia…”

Pochi minuti in campo ma già due gol all’attivo con la nuova maglia del Flamengo per l’ex centravanti della Fiorentina, Pedro Guilherme Abreu dos Santos. Di lui ne parla in modo entusiastico il direttore sportivo del club brasiliano, Bruno Spindel, intervistato da Tuttomercatoweb.com: “Siamo contenti di Pedro, non so perché non abbia dimostrato il suo potenziale in Italia. È un giocatore importante, un professionista”.