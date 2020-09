Bruno: “Un’onore incontrare la Fiorentina. Avremo un 2004 in marcatura su Ribery”

Questo pomeriggio a Radio Bruno è intervenuto Bruno Russo. Il presidente della Lucchese, domani avversaria in amichevole della Fiorentina di Beppe Iachini, ha parlato della grande opportunità di giocare contro dei top player che avranno domani i suoi giocatori. Queste le sue parole: “Domani faremo questa bellissima esperienza al Franchi, una grande soddisfazione per tutti noi. Finalmente Lucca torna a respirare aria di un calcio importante, la nostra piazza merita di avere un ruolo chiave nel calcio italiano. Sarà un’opportunità per mettersi in luce per tutti. Domani avremo Cellamare, un difensore classe 2004, che si ritroverà a dover marcare un campiona come Frank Ribery. E’ un giovane su cui puntiamo veramente molto, ha tanto talento per l’età che ha. I nostri rapporti con la Fiorentina? Sono ottimi, il loro segretario generale è stato per tanti anni alla Lucchese. E’ stato un piacere ricevere subito l’ok da parte della società viola per l’amichevole di domani. In più io sono conterraneo del presidente Commisso. I nostri progettisti hanno presentato al comune un lavoro interessante per il nostro stadio, potrebbero fare lo stesso anche per il Franchi”.

