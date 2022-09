Brutta avventura per Sepe: l’ex Fiorentina coinvolto in un incidente d’auto

Il portiere della Salernitana Luigi Sepe ha passato dei brutti momenti in queste ultime ore. L’estremo difensore ex Fiorentina, dopo il pareggio di domenica scorsa contro la Juventus, ha regolarmente ripreso gli allenamenti con la squadra. Ieri, purtroppo, è stato coinvolto in un incidente d’auto.

Per fortuna, non dovrebbe essere nulla di grave. Anche perché è lo stesso Sepe a rassicurare tutti con una storia pubblicata su Instagram: “Volevo ringraziare chi si è preoccupato per me”. Stamattina, il portiere si è presentato in campo come sempre: pericolo scampato, dunque, e probabile titolarità nel prossimo impegno.