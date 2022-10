Brutta battuta d’arresto per la Fiorentina Primavera che cede al Frosinone: primo k.o. dei viola in campionato

Niente da fare per la Fiorentina Primavera che dopo il bel rientro dalla pausa di una settimana fa, oggi ha trovato 0 punti sul campo del Frosinone, sorprendente quarto e ora anche davanti ai viola in classifica. Gara decisa nel primo tempo da un gol arrivato sugli sviluppi di un calcio piazzato, ad opera di Bracaglia al 42′: nella ripresa tanti cambi per Aquilani ma nessuna mossa risolutiva, in una gara piuttosto brutta e povera di occasioni. Per la Fiorentina è la prima sconfitta in campionato.