Brutta in campo e poco seguita anche in tivù, il dato negativo dell’ultima partita della Fiorentina

Bologna-Fiorentina non è stata solo una brutta partita per i tifosi viola, ma anche una delle meno seguite dell’ultimo turno di campionato. Secondo il report che include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat distribuiti da Sky (Zona Dazn) quella tra Bologna e Fiorentina è stata la terza partita meno vista in tv della sesta giornata.

Ecco il numero di telespettatori che hanno visto le partite della sesta giornata di Serie A:

Sassuolo-Udinese 43.803

Lecce-Monza 55.363

Bologna-Fiorentina 129.514

Atalanta-Cremonese 334.344

Lazio-Verona 493.489

Empoli-Roma 597.335

Napoli-Spezia 696.864

Sampdoria-Milan 724.970

Inter-Torino 951.322

Juventus-Salernitana 1.405.274