Brutta notizia per la Fiorentina Primavera: 2022 finito per Sene

Non una bella notizia quella che riguarda l’attaccante della Fiorentina Primavera Fallou Sene. Partito titolare ieri nella sfida contro l’Inter, il classe 2004 viola è stato costretto al cambio intorno al 40esimo del primo tempo per un problema muscolare. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, l’infortunio sarebbe al flessore della gamba sinistra e gli esami medici serviranno a capire se ci sarà o meno lesione.

Anche sperando in meglio, con tutta probabilità l’attaccante senegalese non tornerà in campo nel 2022, saltando così le gare di campionato contro Bologna, Cesena e Torino. Fiducia dunque a Toci là davanti, subentrato ieri all’infortunato Sene e appena rientrato dopo un attacco influenzale.