Brutte notizie per Bianco: ecco l’esito degli esami sul centrocampista viola

La sconfitta di quest’oggi contro il Bologna, che mette a rischio la qualificazione ai play off scudetto, non è l’unica notizia negativa del giorno in casa Fiorentina Primavera: al 71′ il centrocampista viola Alessandro Bianco è caduto rovinosamente lasciando tutti con il fiato sospeso per qualche minuto e lasciando il campo nel momento piu importante della partita.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com il centrocampista classe ’02 si è procurato una frattura multipla alla spalla, e sarà operato già lunedì prossimo. Bianco quindi sarà costretto ad un lungo stop che sicuramente gli farà saltare la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma mercoledì prossimo al Penso di Venezia, e probabilmente anche la partecipazione alle finali scudetto.