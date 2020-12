Brutte notizie per Correa e non solo: i problemi muscolari dell’argentino rallentano i piani di Caicedo e della Fiorentina?

Non c’è dubbio sul fatto che Caicedo non sia così entusiasta di quanto accaduto nell’ultima del 2020 a San Siro e in generale del minutaggio comunque basso che gli spetta alla Lazio. Oltretutto la concorrenza di Muriqi è ingombrante, più per il prezzo speso in estate da Tare che per il rendimento del kosovaro. C’è però un imprevisto, che è l’infortunio muscolare di Correa: una lesione al polpaccio che potrebbe tenerlo fermo almeno un mese. In tal caso l’uscita dello stesso Caicedo sarebbe tenuta in stand by per un po’, rallentando i piani della Fiorentina.

