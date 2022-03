Una notizia non positiva è arrivata in questi minuti per Gabriele Gori, attaccante della Fiorentina in prestito al Cosenza. Come comunica la società rossoblù sul proprio sito ufficiale, Gori è affetto da una lieve miocardite che lo costringerà a fermarsi momentaneamente.

Il calciatore sarò sottoposto a esami strumentali periodici, per monitorare le sue condizioni in attesa di un esito positivo. Al momento e sicuramente ancora per alcune settimane, però, Gori dovrà rimanere lontano dal campo.