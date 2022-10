Brutti, violenti e bastonati: quando le sentenze “social” passano sulla pelle dei tifosi della Fiorentina. Firenze non è come la dipingete

Negli ultimi mesi i tifosi della Fiorentina si sono resi protagonisti di vari episodi spiacevoli, divenuti virali e dei quali si è parlato e sparlato in lungo e in largo in tutta Italia. La gogna social, si sa, non lascia scampo e molto spesso i video delle scene incriminate hanno fatto il giro di tutte le piattaforme possibili e immaginabili attirando grande attenzione. Prima di parlare di qualsiasi cosa, però, è d’obbligo sottolineare il fatto che siamo contrari a qualsiasi forma di violenza e discriminazione. Giusto rimarcalo e ripeterlo ogni volta. Sia mai…

Dal battibecco con Spalletti al pugno volato in Maratona in occasione di Fiorentina-Inter, dalla bambina con la maglia del Napoli al contrario a quella del Liverpool indossata da tifosi viola contro la Juventus. C’è da dire che non ci siamo fatti mancare nulla. Firenze e i fiorentini additati come violenti, come ignoranti. Praticamente, becchi, brutti e bastonati. Perché sì, al di là di questi episodi, i provvedimenti DASPO volano come se non ci fosse un domani. Come fossero caramelle. Come se potessero risolvere il problema della violenza negli stadi.

C’è un filo comune che lega tutti questi episodi: la colpa dei tifosi della Fiorentina. Sempre e solo colpa loro. Basta. Allontanarli dallo stadio per sempre e Firenze sarà una città migliore. Gli altri, solo vittime. Questo quanto emerge dalla sentenza social e non solo, anche quella giudiziaria. Perché a Spalletti non è stato fatto niente, al tifoso interista che ha esultato in faccia ai tifosi della Fiorentina non è stato fatto niente, al tifoso con la maglia del Liverpool non è mai stato chiesto nulla (o meglio è stato fatto, ma poi passato in sordina).

Mi rimane un dubbio, riguardo al tifoso nerazzurro preso di mira. Come mai, in una parte del video meno nota, si vedono tantissimi supporters dell’Inter esultare indisturbati in Maratona, mentre proprio lui, guarda caso, è stato (purtroppo) vittima dell’episodio? Il Franchi era pieno in ogni dove di tifosi dell’Inter, ma oltre a qualche litigio in tribuna autorità (tra dirigenti, pensate un po’), si è registrato solo questo spiacevole fatto. E dunque Firenze sarebbe violenta?

Tutto questo è accaduto nel giorno in cui la Curva Fiesole esibiva un’altra delle sue splendide coreografie, per mostrare la bellezza di un settore colpito troppo spesso da provvedimenti senza alcuna logica. Ultimo, quello dell’adunata sediziosa. Che solo per pensarlo, bisogna mettersi d’impegno.

Altro giro, altra polemica, altri DASPO. A volte una riflessione andrebbe fatta. E non soltanto da una parte. La Firenze “violenta” chiede rispetto e non ha tutti i torti per farlo.