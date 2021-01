Bucchi: “Lirola e Duncan l’intoppo l’hanno avuto solamente a Firenze, ma tanti giocatori bravi non hanno reso nella Fiorentina. Non sono a fine corsa”

L’ex allenatore del Sassuolo, Christian Bucchi, intervistato da TMW Radio ha parlato di due giocatori come Pol Lirola e Alfred Duncan che hanno faticato molto dal loro arrivo alla Fiorentina: “L’intoppo l’hanno avuto solamente a Firenze, dopo un percorso pulitissimo a Sassuolo. Duncan ha fatto tanti anni, mentre Lirola era arrivato da ragazzino e ha fatto cose straordinarie, anche in Europa League. Nella Fiorentina hanno trovato un momento di difficoltà, ma non solo loro, generale. Tanti giocatori bravi sono capitati nella Fiorentina e non hanno reso: io, ad esempio, credo moltissimo in Cutrone e Kouame. Ma il fatto di essere costretti a fare punti ha tolto spazio ai giovani, qualcosa si è complicato e spero che possano ritrovarsi: Lirola a Marsiglia, e Duncan magari a Cagliari da Di Francesco. Non sono due a fine corsa”.

