Bucchioni: “La litigata tra Torreira e Italiano c’è stata, ma era una cosa risolta. Grillitsch operazione intelligente, ma servono i fatti. Questo galleggio danneggia la Fiorentina”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Bruno a proposito della vicenda Torreira e del possibile suo sostituto: “La litigata tra Torreira e Italiano c’è stata, ma era stata risolta come una questione di campo. Le parole del tecnico viola a fine stagione ne sono la riprova, quindi non credo sia stato questo il motivo dell’addio dell’uruguaiano”.

E ancora: “Grillitsch è un operazione intelligente. Personalmente mi piace come giocatore, ma adesso pare che la trattativa sia saltata. Sarebbe un’operazione intelligente, prendere a parametro zero un giocatore che vale 17 milioni e che è ancora giovane. Le idee sono buone, ma bisogna portare a casa i risultati. Le ambizioni ci sono, altrimenti Italiano non avrebbe manifestato felicità. Se ci devono essere dei dubbi però, come anno scorso con Gattuso, vanno risolti. Sono legittimi ma bisogna decidere. Questo galleggio invece fa dei danni a tutti, soprattutto alla Fiorentina“.