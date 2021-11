Bucchioni: “4-3-3? Problema di esterni per Italiano, Callejon e Sottil non convincono, solo Nico Gonzalez fa bene”

L’opinionista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Pentasport di Radio Bruno: “Nel 4-3-3 di Italiano c’è qualcosa che non funziona. Oltre al fatto che segna quasi solo Vlahovic, il problema maggiore riguarda il ruolo di esterno d’attacco: si tratta di un ruolo cruciale, fondamentale, utile per i movimenti del centravanti. Solo Nico Gonzalez fa bene in quel ruolo, ha rapidità di pensiero e di piede. Sottil sbaglia spesso, e Callejon, per quanto sia ancora un giocatore intelligente e crei delle buone interazioni con Odriozola, non ha più le qualità di un tempo. Venuti è più bravo a marcare ma si sgancia meno”.