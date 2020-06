Bucchioni a FN: “I tifosi viola sono un passo avanti a tutti. Se Commisso vuole fare lo stadio a Campi nessun politico lo può fermare”

La manifestazione di ieri potrebbe aver rappresentato un punto di svolta a Firenze sulla questione stadio. I tifosi viola sono tornati in strada per ribadire il proprio dissenso contro l’immobilismo che in questi anni ha caratterizzato il problema. Per avere un quadro più chiaro sull’attuale situazione Fiorentinanews.com ha interpellato Enzo Bucchioni, noto giornalista sportivo e vicino all’ambiente Fiorentina. Questo il suo parere: “Ormai è evidente che i tifosi viola siano un passo avanti a tutti e hanno capito quale è il problema. Se la società vuole diventare grande deve far crescere il fatturato e lo stadio di proprietà sarebbe il primo passo verso lo step successivo. Non basta un grande presidente, ma servono grandi progetti che Commisso vuole regalare a Firenze. La politica fiorentina sta arrancando. Se il presidente viola vuole fare lo stadio a Campi lo fa e nessun politico lo può fermare, almeno che non ci siano problemi sul piano urbanistico o con l’aeroporto. Lo ha ribadito anche in una recente intervista che non lascerà grane aperte alla sua famiglia sulla situazione stadio. La vicenda si sbloccherà nel giro di qualche mese, non di più. Stadio sì o stadio no, finalmente sapremo cosa ci aspetterà. Ora c’è da capire se si possono fare le modifiche al Franchi che vorrebbe Commisso, se non basteranno si andrà a Campi Bisenzio”.

