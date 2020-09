Bucchioni a FN: “Iachini ha chiesto la permanenza di Pulgar e di tutto il pacchetto difensivo. Per l’attacco il nome giusto potrebbe essere Llorente”

C’è spazio anche per il mercato nell’intervista di Fiorentinanews.com al noto giornalista Enzo Bucchioni, che ha parlato così di Pulgar e della situazione in difesa:

Il mercato non è ancora chiuso: dove deve intervenire la società per migliorare la rosa attuale?

“Sicuramente in attacco, ma nomi come quelli di Milik e Belotti sono improponibili. Adesso non è semplice trovare un centravanti, quindi mi accontenterei anche di uno di medio livello che però abbia esperienza e mestiere. Se Commisso non vuole fare investimenti importanti, allora che prenda qualche prestito o esubero come ad esempio Llorente. Ha già giocato in Serie A, sa cosa vuol dire fare gol e porterebbe anche la giusta leadership nello spogliatoio. Anche perché ho letto che potrebbe andare allo Spezia, quindi tanto vale che provi a prenderlo la Fiorentina…”

Più che Chiesa, per il quale non sembrano poter arrivare offerte efficaci, il grande dubbio in fatto di uscite riguarda German Pezzella: secondo lei il capitano lascerà la Fiorentina? E nel caso, chi prenderebbe al suo posto?

“Per quello che so io la Fiorentina vuole tenere tutti i suoi difensori, è stato uno dei punti fermi chiesti da Iachini insieme alla permanenza di Pulgar, che ad oggi è incedibile nonostante quello che si dice. Casomai se arrivasse un’offerta di oltre 50 milioni potrebbe andare via Milenkovic, ma mi sembra che al momento nessuno sia disposto a pagare queste cifre. I nomi che girano, come Izzo e Quarta, sono solo delle trattative che Pradè sta provando a tenere vive per farsi trovare pronto in caso di offerte irrinunciabili per Milenkovic. Per il resto, da quello che so il mercato in entrata della Fiorentina è chiuso eccezion fatta per la ricerca di un vice-Biraghi”.