Bucchioni: “A queste condizioni lo stadio non si fa, bisognava giocare per due turni a porte chiuse e…”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando del calcio italiano: “Il calcio italiano è in grande difficoltà, Confido molto nelle proprietà straniere, Commisso e gli altri come lui possono cambiare il calcio perchè non hanno interessi nel nostro Paese”.

E sul calendario ha detto: “La cosa più logica era giocare tutti per due turni a porte chiuse per non falsare il campionato”.

E sullo Stadio: “A queste condizioni non si fa, Commisso lo ha detto chiaramente. Il costo è elevato, ci sono incertezze sui tempi che sono gli stessi di sempre e non si sa cosa si possa trovare sul terreno. Le stesse cose le diceva Della Valle che però avrebbe lasciato il terreno di proprietà del Comune, nemmeno loro hanno fatto il progetto definitivo. In questi dieci anni l’amministrazione avrebbe potuto fare di più”.