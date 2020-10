Bucchioni: “A Sarri si sta pensando anche a Firenze. Gli intermediari hanno sondato il terreno e le soluzioni sono aperte anche se l’intenzione…”

Il giornalista Enzo Bucchioni attraverso il suo editoriale su TMW ha parlato anche della possibilità di vedere Maurizio Sarri sulla panchina della Fiorentina: “Periodicamente il nome di Sarri è stato accostato alla Viola. L’affare si sarebbe dovuto chiudere ai tempi dell’Empoli, ma qualche dirigente non illuminato bloccò tutto dicendo “la Fiorentina non può prendere l’allenatore dell’Empoli”. Chissà poi perché. Così Sarri andò al Napoli, ma lui tifoso viola con la nonna che abitava a cinquecento metri dallo stadio Franchi, ha da sempre nel cuore l’idea di allenare un giorno la Fiorentina. Quando arriverà quel giorno? Se andate a chiedere in giro tutti negano. Ovvio. Ma come per la vicenda De Rossi (l’idea c’era eccome, ha ragione Di Marzio), a Sarri si sta pensando anche a Firenze. Detto fra noi sarebbe l’ideale per far crescere il gruppo e dargli una personalità capace di far diventare grande la Fiorentina nel giro di due-tre anni come ha fatto Gasperini con l’Atalanta. Gli intermediari hanno sondato il terreno, io mi lascerei aperte tutte le soluzioni. Anche in questo caso l’intenzione sarebbe quella di far finire il campionato a Iachini e far lavorare Sarri per il futuro. Se però dovessero precipitare le cose o la squadra non fosse convincente, il cambio potrebbe anche avvenire in corsa”.

