Bucchioni: “Altro che modulo, qui va cambiata la mentalità. Contro lo Spezia spero che giochi Lirola e non Callejon”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “La squadra ha sempre fatto fatica a imporre il gioco, e guarda caso contro una squadra più debole che si chiude come la Sampdoria sei andato a perdere. E’ un tema che purtroppo ci portiamo dietro dall’anno scorso, ai giocatori manca personalità. Per questo motivo chiamo in causa Iachini, chi se non lui può insegnare queste cose? Prima ancora del modulo è la mentalità che deve essere cambiata. Spezia? Mi auguro che giochi Lirola e non Callejon, perché l’ex Napoli non è ancora in condizione. Inoltre se Lirola non gioca nemmeno a questo giro vuol dire che è stato bocciato definitivamente”.

0 0 vote Article Rating