Bucchioni: “Anche Juric ha detto di no alla Fiorentina negli ultimi giorni. Se non era per Prandelli e la sua intuizione i viola non si sarebbero salvati”

Il giornalista Enzo Bucchioni si esprime a Radio Bruno su alcuni temi caldi riguardanti la Fiorentina dopo il pareggio per 0-0 a Crotone: “Rocco Commisso più che dire di fare un monumento a Iachini dovrebbe almeno ringraziare Cesare Prandelli, perché se non era per la sua intuizione calcistica su Dusan Vlahovic, quest’anno la squadra viola andava in Serie B. Adesso mi interessa comprendere quello che faremo da grandi: in tanti mi dicono che molti allenatori stanno rifiutando di venire qui. Un altro che negli ultimi giorni ha detto no è Juric”.